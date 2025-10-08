  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
mercoledì 8 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Italia-Israele e corteo Pro Pal, il prefetto Lione: “In campo tutte...
Fedriga, preoccupano manifestazioni che inneggiano al 7 ottobre
Acquacoltura sostenibile e circolare, nuovo impianto all’azienda agraria “Servadei” dell’Università di...
Il Distretto del commercio Friuli orientale annuncia due nuovi eventi a...
Cividale-Castelmonte, chiuse le iscrizioni a quota 210. Al via anche Degasperi...
L’arte di raccontare: mezzo secolo di comunicazione italiana, dalla matita all’AI
Tre borse di studio per valorizzare la leadership femminile nel management
Gorizia, taglio del nastro del nuovo PalaBigot: sarà la casa della...
Bar Commercio, nuova stretta: locale chiuso dal questore per due mesi
Province in Fvg, terzo giro alla Camera. Il ministro Calderoli: “Avanti...
Cronaca

Italia-Israele e corteo Pro Pal, il prefetto Lione: "In campo tutte le forze"

Alta l'attenzione, in campo tutte le forze
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

A sei giorni dalla sfida di calcio Italia-Israele con il concomitante corteo Pro Pal a Udine, continuano a essere affinate le misure di protezione in città. In Prefettura si è svolto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con il coinvolgimento delle forze di polizia e di quanti si occuperanno, nel pomeriggio, del corteo e alla sera del match della Nazionale.

Il prefetto ha sottolineato come il piano di sicurezza ricalchi quello di un anno fa sempre per la gara Italia-Isralele, anche se oggi la situazione è decisamente più complessa da gestire.

Prima della riunione, tra le 8 e le 9, si è svolo un presidio pacifico organizzato dal Comitato Palestina di Udine all’esterno della Prefettura. Una cinquantina  i partecipanti che chiedevano l’annullamento della gara e che poi hanno incontrato il prefetto, il quale ha ascoltato le ragioni dei proponenti ribadendo di non poter adottare misure di natura politica.

Ultime notizie

Italia-Israele e corteo Pro Pal, il prefetto Lione: “In campo tutte le forze”
Fedriga, preoccupano manifestazioni che inneggiano al 7 ottobre
Acquacoltura sostenibile e circolare, nuovo impianto all’azienda agraria “Servadei” dell’Università di Udine
Il Distretto del commercio Friuli orientale annuncia due nuovi eventi a Trivignano Udinese e Moimacco
Cividale-Castelmonte, chiuse le iscrizioni a quota 210. Al via anche Degasperi e Muradore
