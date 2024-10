Italia-Israele e corteo pro Palestina, lunedì ad alta tensione per la città di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La città di Udine si prepara a vivere un lunedì ad alta tensione in vista della partita di Nation League tra Italia-Israele, che si giocherà alle 20.45 allo stadio Friuli, e del corteo pro palestina che si snoderà tra le vie del centro nel pomeriggio.

Oggi si è tenuta in Questura una riunione dei rappresentanti di tutte le forze dell’ordine per discutere i dettagli sul piano della sicurezza in vista del 14 ottobre. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal questore di Udine Alfredo D’Agostino, interpellato a fine riunione. Ma che la città sarà blindata per l’evento è scontato.

Che il clima sia teso, anche in vista della manifestazione pro palestina, lo dimostra anche lo striscione del Fronte europeo per la Syria apparso la sera di martedì 2 ottobre in via Gorghi. Lo striscione, apposto quella sera in diverse città italiane e tolto dalla polizia dopo una ventina di minuti, inneggiava a Hassan Nasrallah, ex capo di Hezbollah morto a fine settembre a Beirut durante un raid isreliano.

Per ora, restano certe le indicazioni date dal Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico nei giorni scorsi. L’incontro sarà a porte aperte, ma gli ingressi allo stadio saranno controllati minuziosamente da 450 steward e attorno alla struttura sarà istituita una zona rossa, off-limits fin da sabato sera.

Nelle prossime ore toccherà alla polizia locale di Udine definire quali strade saranno chiuse il 14 ottobre. Al momento, il comandante Eros Del Longo ha firmato un’unica ordinanza relativa all’evento sportivo, che vieta dalla mezzanotte di sabato a quella di lunedì il transito e la sosta in via Luigi Moretti e la sosta nella laterale via Anna Muratti Moretti, situate tra la Questura e il Tempio Ossario. Nelle 48 ore potranno fermarsi solamente i mezzi delle forze di poliza e il parcheggio Moretti sarà accessibile esclusivamente da piazzale XXVI luglio.

Certo anche il percorso del corteo pro Palestina che si terrà nel pomeriggio prima della partita, che partirà da piazza della Repubblica per raggiungere infine piazza XX settembre. Stando all’ordinanza del comandante Del Longo firmata martedì, dalle 14 alle 18 sarà vietata la sosta in via Roma e via Europa Unita. Sosta vietata anche in piazzetta Bertrando dalle 16 alle 20.