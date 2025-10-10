GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Corteo per la Palestina di martedì prossimo vedrà ammassarsi in Borgo stazione dai 5 ai 10 mila manifestanti. Si stima che circa un migliaio di persone raggiungerà il capoluogo friulano in pullman, via treno o con mezzi propri. I numeri però sembrano in calo rispetto ad alcuni giorni fa. Questo anche grazie all’attuazione dell’accordo di pace Israele – Hamas, con le operazioni di rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi previsti per domenica. Di conseguenza si starebbe stemperando anche il clima di tensione a Udine in vista del 14 ottobre.
Italia-Israele, eco pace ridimensiona il corteo
L'assessore alla Sicurezza Rosi Toffano: "Bene piano per la pace, ma l’attenzione a Udine resta alta"
