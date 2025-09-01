Italia-Israele, Fdi: “Si giochi, De Toni ostaggio di parte della sua maggioranza”

Non sono mancate le reazioni in merito alla richiesta del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni di rinviare la partita Italia-Israele in programma allo stadio Friuli il prossimo 14 ottobre. “Sull’argomento prendo in prestito le parole del nostro allenatore Gennaro Gattuso, e le sottoscrivo. Una partita di calcio resta un evento sportivo, quindi è inutile, dannoso ed addirittura controproducente boicottare lo Sport o la Cultura stessa”: a dirlo è il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e deputato Walter Rizzetto, che aggiunge punzecchiando il primo cittadino: “De Toni è di fatto commissariato in malo modo da una minoranza della sua maggioranza e perciò spesso, anzi sempre, non riesce a decidere né in un senso né nell’altro. Il sindaco – conclude Rizzetto – sciolga finalmente questa eterna indecisione”. Sulla stessa linea d’onda il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Luca Onorio Vidoni e la consigliera comunale dello stesso partito Ester Soramel: ““Le dichiarazioni di De Toni sulla partita Italia-Israele confermano due dati: il primo è che “l’operazione Rondine” a cui è ricorso in extremis per concedere il patrocinio del Comune alla stessa partita giocata al Friuli un anno fa è stata solo un maquillage peace-washing: se è vero, come aveva dichiarato quella volta, che lo sport è strumento di dialogo e pace, non si vede perché ora la stessa partita tra le stesse nazionali diventi inopportuna; la seconda è che De Toni è un ponziopilatesco equilibrista sulla sua litigiosa maggioranza, divisa anche su Italia-Israele. Ribadiamo- concludono i due esponenti del partito di destra – che lo sport, come la cultura, non deve essere trascinato nell’agone politico, altrimenti se ne snaturano i valori”.