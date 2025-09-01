  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
Cronaca

Italia-Israele, il Viminale: “La partita si può giocare”

Le preoccupazioni del primo cittadino non sono condivise dal Viminale: "Per noi - dice il ministero - la partita si può giocare"
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La petizione lanciata il mese scorso da Possibile per dire no alla partita di calcio Italia-Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali, in calendario allo Stadio Friuli per il 14 ottobre, ha raccolto oltre 21mila firme. Forte anche di questi numeri, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha avanzato la proposta di rinviare l’incontro, in attesa di un cessate il fuoco a Gaza.

L’inquilino di Palazzo D’Aronco, che non ha potere decisionale in merito, ne parlerà con il Prefetto Domenico Lione e il questore di Udine Pasquale Antonio de Lorenzo nella riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica fissato per giovedì. L’ottobre scorso, nello stesso giorno, si giocò la medesima partita. Allora le misure messe in campo garantirono la sicurezza della città. Per De Toni, però, la situazione è cambiata.

Preoccupazioni, quelle di De Toni, non condivise del Viminale.  “Per quanto di competenza – replica il ministero dell’Interno al sindaco – la partita di calcio Italia-Israele si può giocare regolarmente”.

Proprio per il 14 ottobre è prevista una manifestazione organizzata da Comitato per la Palestina Udine, comunità palestinese Veneto e Fvg, Calcio e Rivoluzione, Salaam Ragazzi dell’Olivo e Bds Italia, che hanno chiesto alla Figc di interrompere ogni rapporto sportivo con Israele. Le associazioni contestano anche la decisione della Federazione di devolvere in beneficenza l’incasso della partita. “Si tratta – dicono – di un tardivo tentativo di ripulirsi la coscienza senza prendere posizione”.

Da oggi sette nuovi dirigenti scolastici a capo di altrettanti istituti udinesi

Italia-Israele, Fdi: “Si giochi, De Toni ostaggio di parte della sua maggioranza”

Allarme spaccio a Udine, scontro politico sul video-denuncia

Udine investe nei servizi educativi: più posti nuove opportunità

Viminale sulla partita di Udine: ‘Italia-Israele si può giocare’

Minori non accompagnati, giovedì vertice in Prefettura a Udine

