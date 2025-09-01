Italia-Israele, il Viminale: “La partita si può giocare”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La petizione lanciata il mese scorso da Possibile per dire no alla partita di calcio Italia-Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali, in calendario allo Stadio Friuli per il 14 ottobre, ha raccolto oltre 21mila firme. Forte anche di questi numeri, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha avanzato la proposta di rinviare l’incontro, in attesa di un cessate il fuoco a Gaza.

L’inquilino di Palazzo D’Aronco, che non ha potere decisionale in merito, ne parlerà con il Prefetto Domenico Lione e il questore di Udine Pasquale Antonio de Lorenzo nella riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica fissato per giovedì. L’ottobre scorso, nello stesso giorno, si giocò la medesima partita. Allora le misure messe in campo garantirono la sicurezza della città. Per De Toni, però, la situazione è cambiata.

Preoccupazioni, quelle di De Toni, non condivise del Viminale. “Per quanto di competenza – replica il ministero dell’Interno al sindaco – la partita di calcio Italia-Israele si può giocare regolarmente”.

Proprio per il 14 ottobre è prevista una manifestazione organizzata da Comitato per la Palestina Udine, comunità palestinese Veneto e Fvg, Calcio e Rivoluzione, Salaam Ragazzi dell’Olivo e Bds Italia, che hanno chiesto alla Figc di interrompere ogni rapporto sportivo con Israele. Le associazioni contestano anche la decisione della Federazione di devolvere in beneficenza l’incasso della partita. “Si tratta – dicono – di un tardivo tentativo di ripulirsi la coscienza senza prendere posizione”.