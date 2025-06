Italia-Israele, la contrarietà dei consiglieri comunali del PD

Anche i consiglieri Anna Paola Peratoner e Giancarlo Ballotta del gruppo consiliare del PD a Palazzo D’Aronco esprimono la loro profonda contrarietà alla partita Italia-Israele, che si giocherà in ottobre allo Stadio Friuli. “In un contesto internazionale così drammatico – dicono – riteniamo doveroso che anche lo sport sappia farsi carico della responsabilità di promuovere pace e giustizia. Non è possibile – continuano – separare totalmente sport e politica in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente continua a mietere vittime tra la popolazione civile, con gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu”. Per i due esponenti dem ospitare la nazionale israeliana significherebbe, per Udine, lanciare un segnale ambiguo, in totale contrasto con i valori di accoglienza e convivenza civile che da la città. “Non chiediamo censura né isolamento – proseguono-: chiediamo coerenza e responsabilità. Esattamente come già avvenuto per la Federazione calcistica russa a seguito dell’invasione dell’Ucraina, riteniamo – concludono – che la comunità sportiva internazionale debba riflettere sull’opportunità di consentire la partecipazione di rappresentative nazionali i cui governi sono accusati di gravi violazioni dei diritti umani”.