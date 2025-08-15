Italia-Israele, “Paura che Udine sia luogo di scontro”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Spenti i riflettori sulla Supercoppa, Udine si prepara ad un altro evento internazionale forse più delicato. Ovvero la partita che vedrà gli Azzurri di Gennaro Gattuso – presente mercoledì alla Uefa Super Cup – sfidare la nazionale di Israele allo stadio Friuli martedì 14 ottobre, alle 20.45. Un match difficile da un punto di vista sportivo in chiave qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026, ma anche molto preoccupante da un punto di vista della sicurezza, essendo una partita che mescola attualità e politica.

A confermarlo è stato Alessandro Venanzi, durante l’intervista andata in onda ieri sera nella puntata di Economy Fvg, nella quale il vicesindaco di Udine afferma che il ‘clima’ sia totalmente differente rispetto al match che si tenne nel medesimo giorno del 2024. Oltre alla raccolte firme per chiedere l’annullamento dell’evento (quella di Possibile ha già raggiunto le 11 mila adesioni), non mancheranno anche manifestazioni di protesta.

Sintomatico che la vendita dei tagliandi non stia procedendo a gonfie vele, nonostante i prezzi quasi popolari, con biglietti in vendita che vanno dai 14 euro in curva ai 30 euro in tribuna laterale. Attualmente sul portale online si trovano settori con diverse disponibilità, mentre altri stranamente non disponibili.