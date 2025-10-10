Italia-Israele, ribadito l’appello a disertare la partita allo stadio e in tv

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. All’indomani dell’avvio del processo di pace a Gaza, la Società della Ragione ribadisce l’invito a disertare la partita Italia-Israele sia allo stadio, sia in tv. L’iniziativa, chiamata Stadio vuoto e che ha raccolto le firme di 500 sostenitori, era stata annunciata due settimane fa e oggi l’organizzazione l’ha confermata per tenere alta l’attenzione sui diritti umani calpestati in Medio Oriente.

La Società della Ragione ha poi invitato le squadre che martedì si affronteranno allo stadio Friuli a dare un segnale di pace.

Per quanto riguarda il concerto programmato in concomitanza con la partita, annullato per problemi di sicurezza e burocratici, l’evento musicale potrebbe aver luogo il 20 dicembre, a chiusura della marcia in città a favore dei diritti e della dignità dei detenuti.