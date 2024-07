Il Comune di Udine nega il patrocinio a Italia-Israele, pronta a darlo la Regione Fvg

Il Comune di Udine ha negato il suo patrocinio alla partita di calcio Italia-Israele in programma allo stadio Friuli il 14 ottobre nell’ambito della Nations League. La richiesta inviata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, è stata presa dalla Giunta “ritenendo che la scelta di patrocinare la partita sarebbe stata divisiva, essendo Israele uno stato in guerra”. L’amministrazione ha spiegato che si tratta di una decisione motivata anche prendendo in considerazione il regolamento vigente a Palazzo d’Aronco per la concessione delle adesioni alle manifestazioni. Il mancato riconoscimento ha creato malumori all’interno dei gruppi di minoranza in Consiglio. Tra i primi a commentare la decisione Onorio Vidoni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha definito la scelta della Giunta inaccettabile. A rincarare la dose si è aggiunto anche il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Antonio Calligaris, che ha affermato come “Agire in questo modo vuol dire nei fatti schierarsi contro Israele”. A chiudere la discussione ci ha pensato il presidente della Regione Fedriga, che si è detto pronto a concedere il riconoscimento, qualora arrivasse una richiesta da parte della Figc. Sulla discussione si è inserito anche il deputato friulano della Lega Graziano Pizzimenti. “Peccato che il sindaco non si faccia gli stessi scrupoli nel concedere il patrocinio a una festa etnica (programmata in Borgo Stazione, ndr)”.

VIDONI “La decisione del Comune di Udine di non concedere il patrocinio alla partita Italia-Israele, in programma il 14 ottobre allo Stadio Friuli, è politicamente unilaterale, divisiva e rischia di esacerbare ulteriori contrasti e tensioni. Questa scelta dell’Amministrazione comunale contravviene ai principi fondamentali dello sport, che dovrebbe unire le persone, costruire ponti e promuovere la pace. È triste vedere come un’occasione di dialogo e unità venga persa a causa di una presa di posizione che rischia di creare ulteriori fratture. Le dichiarazioni dell’Assessore allo sport del Comune, Chiara Dazzan, che menzionano solo i territori palestinesi, sono altrettanto fuori luogo perché ignorano completamente le sofferenze e i tragici eventi che hanno coinvolto Israele. La sinistra udinese sembra aver dimenticato gli atroci fatti del 7 ottobre scorso, quando Israele e il suo popolo hanno subito feroci attacchi terroristici che hanno provocato feriti, morti, stupri e la presa in ostaggio di oltre 200 israeliani, con più di 100 persone tutt’oggi ancora nelle mani di Hamas. Considerato inoltre che il Sindaco De Toni ha ricevuto il Comitato per la Palestina di Udine, e la decisione di non concedere il patrocinio sembra essere stata presa proprio dopo questo incontro, auspico che nelle prossime ore il Sindaco possa confrontarsi anche con le associazioni Italia-Israele presenti nel nostro territorio e con la comunità ebraica locale. Invece di adottare ulteriori posizioni divisive, invito l’amministrazione comunale a rinnovare la condanna più ferma a ogni forma di antisemitismo, richiamandosi alla definizione di antisemitismo della International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), che include il ‘negare agli ebrei il diritto all’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è un’espressione di razzismo’.”

RIZZETTO: “Trovo assurda e priva di logica la scelta del sindaco di Udine, Felice De Toni, e della sua giunta di negare il patrocinio per la partita di calcio Italia-Israele, che dovrebbe giocarsi il prossimo 14 ottobre allo stadio Friuli, nell’ambito della Nations League. La politica non deve contaminare le decisioni relative ad iniziative sportive, lo sport unisce non divide. Questa partita sarà un’ottima occasione per lanciare un messaggio di pace affinché possano essere superate divisioni e contrasti. Inoltre si svolgerà allo Stadio Friuli Bluenergy Stadium, impianto che è il nostro fiore all’occhiello. Ospitare questa partita è una grande opportunità per Udine e per tutto il territorio, spiace che l’amministrazione comunale abbia perso questa importante occasione. Il Sindaco De Toni si liberi da orpelli ideologici e pericolosi di parte della sua giunta di cui è evidentemente ostaggio e prenda coraggio anche al fine di evitare l’ennesima figuraccia che la città di Udine non merita”.

CALLIGARIS: “Agire in questo modo vuol dire nei fatti schierarsi contro un Paese, Israele, che difende i suoi cittadini e la democrazia contro il bestiale terrorismo di Hamas. Affermare, inoltre, che una partita della Nazionale è una attività a scopo di lucro, come dichiarato dal sindaco De Toni, ci sembra una scusa che non si regge in piedi. L’arrivo della squadra italiana a Udine dovrebbe essere una festa e un motivo di orgoglio. In questo modo, non si riconoscono l’importanza e il valore dell’evento. Non aver dato il patrocinio è una decisione folle dato che lo sport è uno dei principali veicoli che unisce, non divide le persone”.

PIZZIMENTI: “A dir poco inaccettabile il rifiuto del Comune di Udine di concedere il patrocinio per la partita di calcio Italia-Israele, in programma allo stadio Friuli il 14 ottobre, nell’ambito della Nations League. La motivazione addotta? Una deroga al regolamento sarebbe stata troppo divisiva. Peccato che, però, il sindaco non si faccia gli stessi scrupoli nel concedere il patrocinio a una festa etnica che, secondo quanto riportato dalla stampa, sarebbe stata frequentata da persone con precedenti penali. Due pesi e due misure che non possono essere in alcun modo apprezzabili. Lo sport dovrebbe essere un momento di aggregazione, un’occasione per unire le persone: negare questa possibilità è una scelta che non può essere giustificata”.

CABIBBO/NOVELLI/LOBIANCO: “Negare il patrocinio alla partita Italia-Israele del 14 ottobre allo stadio Friuli è un tentativo, piuttosto goffo, di usare lo sport come arma di distrazione di massa”. Lo dicono, in una nota, i consiglieri regionali di Forza Italia Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, rimarcando come “il sindaco di Udine farebbe bene a occuparsi di sicurezza, presunti migranti non accompagnati e pianificazione della città anziché tentare di lisciare il pelo al popolo della sinistra avviando una campagna ideologica contro Israele”. “La partita della nazionale – proseguono i forzisti – doveva essere una grande festa di sport e una preziosa occasione per lanciare un messaggio distensivo, mettendo il Friuli Venezia Giulia al centro dello scenario politico internazionale. Con questa boutade, il sindaco di Udine toglie al territorio una grande opportunità per fare squallidamente propaganda di parte”. Sulla discussione si è inserito anche il deputato friulano della Lega Graziano Pizzimenti. “Peccato che il sindaco non si faccia gli stessi scrupoli nel concedere il patrocinio a una festa etnica (programmata in Borgo Stazione, ndr)”.

VIDONI “La decisione del Comune di Udine di non concedere il patrocinio alla partita Italia-Israele, in programma il 14 ottobre allo Stadio Friuli, è politicamente unilaterale, divisiva e rischia di esacerbare ulteriori contrasti e tensioni. Questa scelta dell’Amministrazione comunale contravviene ai principi fondamentali dello sport, che dovrebbe unire le persone, costruire ponti e promuovere la pace. È triste vedere come un’occasione di dialogo e unità venga persa a causa di una presa di posizione che rischia di creare ulteriori fratture. Le dichiarazioni dell’Assessore allo sport del Comune, Chiara Dazzan, che menzionano solo i territori palestinesi, sono altrettanto fuori luogo perché ignorano completamente le sofferenze e i tragici eventi che hanno coinvolto Israele. La sinistra udinese sembra aver dimenticato gli atroci fatti del 7 ottobre scorso, quando Israele e il suo popolo hanno subito feroci attacchi terroristici che hanno provocato feriti, morti, stupri e la presa in ostaggio di oltre 200 israeliani, con più di 100 persone tutt’oggi ancora nelle mani di Hamas. Considerato inoltre che il Sindaco De Toni ha ricevuto il Comitato per la Palestina di Udine, e la decisione di non concedere il patrocinio sembra essere stata presa proprio dopo questo incontro, auspico che nelle prossime ore il Sindaco possa confrontarsi anche con le associazioni Italia-Israele presenti nel nostro territorio e con la comunità ebraica locale. Invece di adottare ulteriori posizioni divisive, invito l’amministrazione comunale a rinnovare la condanna più ferma a ogni forma di antisemitismo, richiamandosi alla definizione di antisemitismo della International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), che include il ‘negare agli ebrei il diritto all’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è un’espressione di razzismo’.”

RIZZETTO: “Trovo assurda e priva di logica la scelta del sindaco di Udine, Felice De Toni, e della sua giunta di negare il patrocinio per la partita di calcio Italia-Israele, che dovrebbe giocarsi il prossimo 14 ottobre allo stadio Friuli, nell’ambito della Nations League. La politica non deve contaminare le decisioni relative ad iniziative sportive, lo sport unisce non divide. Questa partita sarà un’ottima occasione per lanciare un messaggio di pace affinché possano essere superate divisioni e contrasti. Inoltre si svolgerà allo Stadio Friuli Bluenergy Stadium, impianto che è il nostro fiore all’occhiello. Ospitare questa partita è una grande opportunità per Udine e per tutto il territorio, spiace che l’amministrazione comunale abbia perso questa importante occasione. Il Sindaco De Toni si liberi da orpelli ideologici e pericolosi di parte della sua giunta di cui è evidentemente ostaggio e prenda coraggio anche al fine di evitare l’ennesima figuraccia che la città di Udine non merita”.

CALLIGARIS: “Agire in questo modo vuol dire nei fatti schierarsi contro un Paese, Israele, che difende i suoi cittadini e la democrazia contro il bestiale terrorismo di Hamas. Affermare, inoltre, che una partita della Nazionale è una attività a scopo di lucro, come dichiarato dal sindaco De Toni, ci sembra una scusa che non si regge in piedi. L’arrivo della squadra italiana a Udine dovrebbe essere una festa e un motivo di orgoglio. In questo modo, non si riconoscono l’importanza e il valore dell’evento. Non aver dato il patrocinio è una decisione folle dato che lo sport è uno dei principali veicoli che unisce, non divide le persone”.

PIZZIMENTI: “A dir poco inaccettabile il rifiuto del Comune di Udine di concedere il patrocinio per la partita di calcio Italia-Israele, in programma allo stadio Friuli il 14 ottobre, nell’ambito della Nations League. La motivazione addotta? Una deroga al regolamento sarebbe stata troppo divisiva. Peccato che, però, il sindaco non si faccia gli stessi scrupoli nel concedere il patrocinio a una festa etnica che, secondo quanto riportato dalla stampa, sarebbe stata frequentata da persone con precedenti penali. Due pesi e due misure che non possono essere in alcun modo apprezzabili. Lo sport dovrebbe essere un momento di aggregazione, un’occasione per unire le persone: negare questa possibilità è una scelta che non può essere giustificata”.

CABIBBO/NOVELLI/LOBIANCO: “Negare il patrocinio alla partita Italia-Israele del 14 ottobre allo stadio Friuli è un tentativo, piuttosto goffo, di usare lo sport come arma di distrazione di massa”. Lo dicono, in una nota, i consiglieri regionali di Forza Italia Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, rimarcando come “il sindaco di Udine farebbe bene a occuparsi di sicurezza, presunti migranti non accompagnati e pianificazione della città anziché tentare di lisciare il pelo al popolo della sinistra avviando una campagna ideologica contro Israele”. “La partita della nazionale – proseguono i forzisti – doveva essere una grande festa di sport e una preziosa occasione per lanciare un messaggio distensivo, mettendo il Friuli Venezia Giulia al centro dello scenario politico internazionale. Con questa boutade, il sindaco di Udine toglie al territorio una grande opportunità per fare squallidamente propaganda di parte”.