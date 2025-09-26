Italia-Israele, un concerto e una petizione per far disertare lo Stadio Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Canzoni e musica al posto di assist e gol, la solidarietà anziché il tifo. Un grande concerto in sostituzione di una partita di calcio, sempre più implicata con la politica che con lo sport. Questo l’obiettivo dei promotori della duplice iniziativa lanciata oggi a Udine: un appello che punta a far disertare il match Italia Israele, in programma esattamente fra 19 giorni al Friuli, e un concerto che si terrà subito dopo il corteo Pro Palestina e in contemporanea con la sfida degli azzurri di Gattuso. Lo slogan rivolto alla società civile è semplice e chiaro: ‘Stadio vuoto’. A lanciare l’iniziativa sono il Garante dei detenuti della città di Udine, Andrea Sandra, il presidente del Centro Balducci don Paolo Iannacone, Franco Corleone, Massimo Brianese, Roberta Casco e Bruna Gover. Diverse le adesioni già raccolte.

Il concerto si terrà molto probabilmente in Piazza XX Settembre. Ora si cerca l’appoggio del Comune di Udine e del sindaco Alberto Felice De Toni.

Al presidente della FIGC Gravina, inoltre, è stato chiesto di destinare l’intero ricavato dei diritti televisivi della partita a un’associazione umanitaria, come ha già fatto il suo omologo norvegese.

Questo il link per firmare l’appello: https://forms.gle/o1ENoxB1HAkCeseP7