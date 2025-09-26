  • Aiello del Friuli
venerdì 26 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Spray al peperoncino sull’autobus, coinvolti 70 viaggiatori
Trieste Next al via: al festival della scienza il premio Nobel...
Italia-Israele, un concerto e una petizione per far disertare lo Stadio...
Giunta Fedriga: il Fvg centra il target Pnrr sulla sanità
Accoltellò il rivale, condannato a 5 anni e 4 mesi
Rissa in Borgo Stazione, l’esercito ferma le violenze
Delitto Tulissi, ecco perché Calligaris è colpevole
Pmp Industries inaugura la fonderia in Bosnia: investimento da 35 milioni
Danieli: utile a 220 milioni, fatturato a 4,2 miliardi
De Toni con 150 sindaci a Vicenza per la Pace, Udine...
Cronaca

Italia-Israele, un concerto e una petizione per far disertare lo Stadio Friuli

Presentata l'iniziativa pacifica 'Stadio vuoto' che offrirà ai cittadini un'altra proposta d'intrattenimento
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Canzoni e musica al posto di assist e gol, la solidarietà anziché il tifo. Un grande concerto in sostituzione di una partita di calcio, sempre più implicata con la politica che con lo sport. Questo l’obiettivo dei promotori della duplice iniziativa lanciata oggi a Udine: un appello che punta a far disertare il match Italia Israele, in programma esattamente fra 19 giorni al Friuli, e un concerto che si terrà subito dopo il corteo Pro Palestina e in contemporanea con la sfida degli azzurri di Gattuso. Lo slogan rivolto alla società civile è semplice e chiaro: ‘Stadio vuoto’. A lanciare l’iniziativa sono il Garante dei detenuti della città di Udine, Andrea Sandra, il presidente del Centro Balducci don Paolo Iannacone, Franco Corleone, Massimo Brianese, Roberta Casco e Bruna Gover. Diverse le adesioni già raccolte.

Il concerto si terrà molto probabilmente in Piazza XX Settembre.  Ora si cerca l’appoggio del Comune di Udine e del sindaco Alberto Felice De Toni.

Al presidente della FIGC Gravina, inoltre, è stato chiesto di destinare l’intero ricavato dei diritti televisivi della partita a un’associazione umanitaria, come ha già fatto il suo omologo norvegese.

Questo il link per firmare l’appello: https://forms.gle/o1ENoxB1HAkCeseP7

