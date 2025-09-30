  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 30 Settembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Monfalcone, scintille in consiglio: 101 bambini in lista d’attesa alle materne
Da Gorizia un manifesto per la pace sottoscritto da cinque confessioni...
Italia-Israele, “Venduti 3 mila biglietti. Partita inopportuna e pericolosa”
Mozione Palestina, scontro in aula. Fedriga: “Strumentalizzazioni squallide”
Cisint a Fincantieri: “Basta subappalti e manodopera extracomunitaria”
Parità del Volta, il Tar sospende la revoca temporaneamente
Riapre al traffico il ponte sul Tagliamento a Socchieve
Gli USA non sono più il primo mercato export per l’Arredo...
Ok dell’Unesco a ‘zona cuscinetto’ più larga per proteggere Aquileia
A Udine la “differenziata smart” raggiunge 15 mila cittadini udinesi
Cronaca

Italia-Israele, “Venduti 3 mila biglietti. Partita inopportuna e pericolosa”

Animata discussione ieri sera al termine del Consiglio Comunale di Udine, a seguito di una mozione presentata dal centrodestra che ha disertato la votazione
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La partita Italia-Israele del 14 ottobre prossimo è tornata a tenere banco durante il Consiglio comunale di Udine di ieri sera. Lo ha fatto durante la discussione della mozione presentata da Francesca Laudicina, con la quale la consigliera della Lega chiedeva alla maggioranza di dare maggior supporto alle attività dell’Udinese Calcio nell’organizzazione dei grandi eventi internazionali.

Impassibile la posizione della maggioranza, giunta attraverso l’assessore allo sport Chiara Dazzan. Il sostegno del Comune alla società dei Pozzo è stato più volte ribadito nei mesi precedenti con azioni concrete, come con il progetto Stadio 2.0 riattivato. A ribadirlo anche il sindaco De Toni.

Con l’opposizione, uscita stremata in massa a serata inoltrata, l’Aula non ha approvato la proposta: 21 i voti contrari, solo 2 quelli favorevoli (di Loris Michelini di Identità Civica e della stessa Laudicina, gli unici due consiglieri dei 15 di minoranza rimasti in aula per tutte le 5 ore della lunga discussine).

“In aula – ha commentato la capogruppo della Lega – l’assessora Dazzan si è rifiutato di rispondere alla domanda centrale che avevo posto: “L’Udinese – domandava in assembla – ha fatto bene o no a concedere lo stadio per la Nazionale italiana?”.

Evidente la risposta, spiega l’esponente del carroccio, visto che tutti i consiglieri di maggioranza portavano la spilla della Flotilla.

“Questa – ricorda il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra- Possibile, Andrea Di Lenardo – è stata la terza mozione di sostegno a Israele presentata negli ultimi mesi a Udine dalla minoranza di destra”.

