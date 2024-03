Italia e Slovenia (in attesa dell’Austria) lanciano la sfida olimpica al 2038

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal sogno olimpiadi invernali al trasporto transfrontaliero fino alla sanità. Sono tanti i temi affrontati nell’incontro bilaterale tra la Regione Friuli Venezia Giulia con il presidente Massimiliano Fedriga e la Slovenia con la vicepremier e ministro degli esteri Tanja Fajon. Tra i temi come detto quello della candidatura a ospitare i giochi olimpici invernali successive al 2034 in collaborazione anche con l’Austria, una proposta che dovrà passare chiaramente per i governi centrali, e poi le buone pratiche sul fronte della sanità e in particolare per quanto riguarda l’invecchiamento attivo oltre ovviamente alle possibili emergenze e la gestione delle stesse. Con la riforma della legge elettorale regionale si vuole anche garantire un seggio alla comunità slovena. Si apriranno più tavoli per tradurre in pratica queste iniziative a partire dal trasporto transfrontaliero.