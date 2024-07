Italia Viva contro il sindaco De Toni: ‘clima di antisemitismo’

Parole durissime contro il patrocinio negato dal Comune di Udine alla partita tra gli Azzurri di Spalletti e Israele arrivano anche da uno dei partiti che sostiene a Palazzo D’aronco Alberto Felice De Toni.

Italia Viva, che in Comune è riuscito ad eleggere i consiglieri Alessandro Colautti e Pierenrico Scalettaris, parla infatti di un ‘intollerabile clima di antisemitismo’. A commentare la scelta dell’amministrazione udinese sono la Presidente regionale del partito, Sandra Telesca, e la deputata Isabella De Monte.

“Siamo totalmente contrarie alla decisione del sindaco – spiegano in una nota – una scelta gravissima e censurabile per due motivi: lo sport deve avere sempre l’obiettivo di unire; Israele, che è un Paese democratico, non deve essere ‘ghettizzato’, anche fosse solo per censurare le scelte del suo governo.”

“È anche con decisioni così sconsiderate, come quella di De Toni, che si alimenta nel Paese un intollerabile clima di antisemitismo”, concludono i vertici di Italia Viva.