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Cronaca

Italiano in spogliatoio, Zanetti conquista Salvini

Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

Nicolò Zaniolo torna a Udine domani. Il fantasista bianconero si è visto costretto a rinunciare anche alla seconda convocazione azzurra di Mancini, stavolta a causa di problemi familiari. Un mese fa, ad impedirgli di giocare in Nations League era stata una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Stavolta nessun infortunio, ma non precisati problemi familiari. Tornerà quindi a disposizione di Paolo Zanetti che ieri, alla ripresa, e oggi, nella doppia seduta, ha potuto lavorare solo con i reduci dalle nazionali: 13 giocatori di movimento e tre portieri. Tra i quali Maduka Okoye, di nuovo al centro della cronaca rosa oggi per il video riproposto da Fabrizio Corona del suo appuntamento settembrino a Milano con Belen Rodriguez. Ma il portiere nigeriano, oggi regolarmente al Bruseschi, non è stato l’unico bianconero a finire al centro delle news nazionali. Il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini ha rivolto un plauso a mister Paolo Zanetti per le sue parole alla conferenza stampa di presentazione in merito al fatto che con il suo avvento, nello spogliatoio dell’Udinese si tornerà a parlare l’italiano. “Non vediamo errori. In Italia si parla italiano. Che ne pensate?” il quesito strappa consensi del leader del carroccio forse ignaro che, in questo momento, a Udine il pensiero in questo momento è tutto per la situazione di classifica e le condizioni di salute di Paron Pozzo.

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