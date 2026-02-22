Its Academy, consegnati i diplomi a 100 studenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giorno di festa all’Its Academy di Udine per la cerimonia di consegna dei diplomi. Il titolo, rilasciato dal Ministero su carta filigranata speciale e stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – è stato consegnato a cento i giovani che hanno seguito i corsi dell’Istituto tecnico superiore nel biennio 2021-2023.

Trentuno giovani si sono diplomati con il massimo dei voti – 100 o 100 e lode – e la votazione media è stata superiore a 90.

Il 95% dei ragazzi ha trovato lavoro entro un anno dal termine degli studi. Tre di loro hanno voluto proseguirli iscrivendosi all’Università. Ben 3 corsi dei 5 presenti all’Esame di stato di quell’anno hanno raggiunto il 100% di occupazione. Molti di loro si sono trasferiti all’estero, non solo in Europa, ma anche in Paesi lontani come Qatar e Africa centrale.