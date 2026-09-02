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Cronaca
L'assessore regionale Rosolen: "Continuiamo a investire su una formazione tecnica di qualità"

Its Academy: in Fvg 32 corsi per 640 tecnici specializzati

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Otto percorsi dell’Its Academy Alto Adriatico, sette dell’Accademia nautica dell’Adriatico, dodici dell’Its Academy Udine e cinque dell’ITS Academy Lifetech.

Sono nel dettaglio così suddivisi i 32 corsi post diploma, con 640 posti in tutto, che le quattro Fondazioni Its Academy del Friuli Venezia Giulia mettono a disposizione per il nuovo anno formativo su tutto il territorio regionale. Gli Its Academy sono il segmento della formazione terziaria non universitaria pensato per rispondere alla domanda di tecnici altamente specializzati. Circa un terzo della formazione si svolge attraverso stage aziendali e almeno il 50 per cento dei docenti proviene dal mondo del lavoro.

“Gli Its Academy sono una delle risposte più concrete al bisogno di competenze delle nostre imprese – ha evidenziato l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Alessia Rosolen -. Con questa nuova offerta continuiamo a investire su una formazione tecnica di qualità, strettamente collegata al mondo del lavoro, e alle direttrici di sviluppo del territorio per offrire ai giovani competenze spendibili e reali opportunità occupazionali”.

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