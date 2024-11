IV Novembre, La Russa omaggia i 100mila caduti di Redipuglia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Quello al Sacrario di Redipuglia è un doveroso pellegrinaggio per esprimere la vicinanza dell’Italia a chi ha dato la vita per la nostra unità e indipendenza”. Lo ha detto il Presidente del Senato Ignanzio La Russa intervenendo alla cerimona per il 4 novembre, Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. Con La Russa anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il quale ha ricordato il sacrificio di queste terre durante la prima guerra mondiale.