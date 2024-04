Iva non versata, la Cassazione riapre il processo per Vidoni e Soldati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Corte d’Appello d Trieste aveva decretato la loro non punibilità grazie alla tregua fiscale voluta due anni fa dal Governo con il cosiddetto decreto bollette. La Cassazione ha però annullato la sentenza di secondo grado, riaprendo il processo per l’imprenditore Marco Vidoni e il manager Franco Soldati.

Il caso riguarda il mancato versamento dell’Iva per il 2014 da parte della Vidoni spa, un milione 560mila euro, e della controllata Firmo-Sibari, 643mila euro. Le due società fallirono nel 2016. Per quell’omissione, nel 2019 i due amministratori furono condannati in primo grado dal Tribunale di Udine a un anno di reclusione ciascuno. In appello, i giudici dichiararono il non doversi procedere nei loro confronti per non punibilità, dal momento che le somme dovute al fisco erano state versate dalla curatela. Contro tale decisione, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste ha fatto ricorso in Cassazione e gli ermellini gli hanno dato ragione ritenedo errata la motivazione dei giudici di secondo grado e disponendo un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’Appello di Trieste.

“In quella sede – dice il difensore, l’avvocato Maurizio Conti – potranno far valere l’avvenuto pagamento delle imposte”.