Jazz&Wine of Peace, grandi nomi per la 27a edizione

I grandi nomi del jazz internazionale si daranno appuntamento ancora una volta nell'area transfrontaliera tra il Collio ed il Brda dal 23 al 27 ottobre alla 27a edizione del Festival Jazz & Wine of Peace, che respirerà pienamente l'atmosfera di Gorizia Nova Gorica, Capitale della cultura 2025. Una manifestazione, quella organizzata dal Circolo Controtempo, che ha il proprio cuore da sempre a Cormons e prosegue nella tradizione di ospitare artisti di fama internazionale, come sempre fatto in questi decenni nei quali i principali jazzisti dell'epoca moderna hanno infiammato l'appassionato pubblico. E nemmeno quest'anno mancano i grandi nomi nei 28 eventi che si svolgeranno nei cinque teatri e in diciotto aziende vitivinicole e dimore storiche: dal pianista Jason Moran alla sassofonista Camilla George, da Fatoumata Diawara al violoncellista Erik Frielander accompagnato dal piano di Uri Caine.