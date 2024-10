Jeep fuori strada a Buia, ferita una donna

Una Jeep è uscita di strada a Buia, provocando il ferimento della conducente, che è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine. L’incidente è avvenuto attorno alle 14 all’incrocio tra l’Osovana e via Vidisêt, all’altezza del bar Zanzibar. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli o persone, nonostante la dinamica complessa dell’accaduto.

Dopo aver perso il controllo del mezzo, il fuoristrada ha dapprima colpito la recinzione del locale, per poi impennarsi su un cordolo e finire contro la siepe di un cortile condominiale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico lungo la Strada Provinciale 49.

Articolo in aggiornamento. Immagini di Alessandro Di Giusto.