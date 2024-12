Jihad a Monfalcone, gli scambi sulle chat: “Puniremo gli infedeli”

La Jihad, la guerra santa contro gli infedeli, come missione totalizzante, abbracciata in modo cieco, senza se e senza ma, con qualche timore di non essere abbastanza “pronte” ma comunque nella consapevolezza di non poter più star ferme davanti alle ingiustizie subite dai fedeli, tra questi il popolo palestinese di Gaza. C’è questo, ma non solo, nelle conversazioni tra le due ragazze che coordinavano il gruppo dedito al proselitismo e alla propaganda pro Stato islamico sgominato dal Ros dei carabinieri alla vigilia di Natale dopo un’indagine della Procura di Bologna coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

La 22enne pachistana residente a Bologna, considerata la leader del gruppo, e la 18enne di Spoleto, nata in Italia da famiglia algerina, non solo nei numerosi post pubblici su Instagram, X e TikTok ma anche nelle loro chat private – emerge dagli atti – parlavano esplicitamente del bisogno di attivarsi per punire gli infedeli. “Arriverà il nostro momento”, si dicevano a maggio. In cella le due giovanissime ci sono finite, insieme al fratello 19enne della leader bolognese e al ‘bro turco’ 27enne che a Monfalcone faceva proselitismo online e nei due kebab che gestiva.

“Mi lascia sbalordita apprendere che il terrorista islamico avesse dimostrato l’intenzione di aprire una nuova moschea a Monfalcone, in segno di sfregio verso l’ordinanza del Comune per la chiusura dei centri di culto irregolari” fa sapere Anna Maria Cisint, Europarlamentare della Lega ed ex sindaco della città dei cantieri in riferimento al presunto terrorista arrestato dal Ros insieme con altre quattro persone.

Analogo sbalordimento Cisint esprime per il fatto che “il soggetto arrestato abbia subito una condanna in Turchia per finanziamento al terrorismo, mi chiedo come potesse essere regolarmente soggiornante in Italia con un precedente del genere, quando a mio avviso sarebbe dovuto essere già stato espulso da tempo”. Secondo l’europarlamentare, “punto focale resta il ruolo degli Imam e dei luoghi di culto, moschee de facto, dove predicatori improvvisati spesso in garage e in spazi improvvisati seminano l’odio verso i valori occidentali di libertà e democrazia”.