Alla Joppi restituiti tre antichi volumi sottratti e rivenduti

Tre libri antichi, dispersi e finiti sul mercato antiquario, sono stati restituiti alla Biblioteca Civica Joppi di Udine. I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i preziosi volumi sottratti nel tempo al patrimonio pubblico rintracciandoli tra vendite online e siti di e-commerce.

Tra i beni recuperati spicca una rara settecentina del 1788, in due tomi, dal titolo Dizionario Storico delle vite di tutti i Monarchi Ottomani. Recuperato anche un volume del 1819 del Parnaso Italiano, riconducibile alla storica famiglia friulana Della Porta grazie agli ex libris originali, e un testo del 1829, Corso Completo di Francese, appartenuto all’ex istituto Di Toppo-Wassermann.

Le indagini, svolte tra il 2024 e il 2025 con il supporto di E.R.P.A.C. e della biblioteca, hanno permesso di ricostruire la provenienza dei volumi. Un lavoro paziente che ha restituito alla città frammenti della propria memoria storica.