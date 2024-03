Judrio: la temperatura massima si è alzata di 3 gradi con risultati disastrosi sull’ecosistema

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La temperatura massima del fiume Judrio è salita in pochi anni da 19 a 22 gradi, e questo cambiamento dovuto alla crisi climatica si è rivelato disastroso per diverse specie ittiche che lo popolavano, oggi completamente scomparse. Ma ora c’è un progetto per salvaguardare il corso d’acqua.

Il fiume Judrio è surriscaldato e sta perdendo in questi anni un’importante fetta della fauna ittica che lo ha contraddistinto da sempre. A denunciarlo è il consigliere regionale Diego Bernardis, che già quando ricopriva la carica di sindaco di Dolegna del Collio ha sempre monitorato le condizioni del corso d’acqua. La temperatura del fiume che nasce in Slovenia per poi muoversi tra le province di Gorizia e Udine prima di immettersi nel Torre, infatti, si è alzata in modo preoccupante rispetto a quanto conosciuto sinora, e le conseguenze di questo cambiamento dovuto alla crisi climatica sono state deleterie per diverse specie animali.

Un vero e proprio cataclisma per il corso d’acqua, e per cercare di salvaguardare il suo ecosistema Comuni, Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, Regione ed associazione Judrio hanno messo in piedi un Contratto di Fiume dedicato proprio alla tutela del suo bacino idrografico.