Judrio post-alluvione, Pd chiede uno studio idraulico sul fiume

Evitare il ripetersi di episodi alluvionali come quello drammatico dello scorso 17 novembre. E' l'obiettivo della richiesta avanzata dal Pd alla Regione per la realizzazione di uno studio idraulico per lo Judrio, corso d'acqua responsabile degli allagamenti a Dolegna, nella frazione di Giassico a Cormons, ed in quella di Versa di Romans d'Isonzo. "E' necessario – chiedono in una nota congiunta la segretaria provinciale Sara Vito ed il responsabile-Ambiente del partito sul territorio goriziano Michele Tofful – adottare tutte le misure più opportune per impedire che simili eventi possano ripetersi". Gli esponenti Pd salutano positivamente gli interventi di manutenzione e cura del territorio iniziati in seguito all'alluvione, ma Tofful aggiunge: "La Regione riconosca come prioritarie nel nostro territorio le misure già previste dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, che permettono la riduzione della vulnerabilità degli edifici in aree allagabili, la gestione dei deflussi e delle piene dei sistemi naturali; la programmazione di manutenzione ambientalmente integrata e l'aggiornamento dei piani di emergenza".