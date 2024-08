Kasia ed Eros, dalle botte in Sicilia alle coccole in Friuli

Eros e Kasia sono due Terrier tipo Bull. Hanno nove mesi ma già alle spalle una vita difficile. Sono nati a Bagheria in Sicilia e quasi subito abbandonati dai proprietari diventando cani di strada. Una baby gang li ha presi di mira, Kasia è riuscita a scappare, ma Eros è stato torturato e quai seppellito vivo. Solo grazie a una signora che ha allertato le forze dell’ordine si è salvato. Il canile di Palermo ha riusato i due cagnolini, sprovvisti di microchip, ma da quell’inferno li ha strappati l’associazione Animal Pride Defending Fvg presieduta da Patrizia Muner. “Grazie alla recente integrazione di una legge regionale abbiamo potuto portarli in Friuli – sottolinea – anche con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Bagheria siamo riusciti a portarli in Friuli Venezia Giulia”. Qui Eros e Kasia hanno trovato due proprietari che li hanno adottati con amore, Simone Muner di Chiopris Viscone ed Elisabetta Gabas di Canzian d’Isonzo. Maschio con maschio e femmina con femmina. Il legame tra i due cuccioli è ancora forte e spesso si vedono. “Averla con me è bellissimo – racconta Elisabetta che è una grande amante degli animali parlando di Kasia – non smetto di coccolarla e si è subito integrata in famiglia. Credo che starà sempre meglio. Ringrazio anche i miei colleghi e capi che mi sono venuti incontro con i turni di lavoro per l’adozione”. Una storia a lieto fine per due cuccioli che hanno ancora tanto affetto da dare e da ricevere. “Ho desiderato tanto questa adozione – racconta emozionato Simone – e sto molto bene assieme a Eros, hanno sofferto tanto questi cani e adesso vogliamo dar loro una vita migliore”. GUARDA IL VIDEO