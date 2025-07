Kit gratuiti contro le zanzare a Udine

Accanto alle disinfestazioni programmate nelle aree pubbliche, il Comune di Udine distribuirà per il terzo anno consecutivo kit gratuiti per uso domestico ai propri cittadini, rafforzando così la lotta contro la proliferazione delle zanzare. L’iniziativa si inserisce in un’ampia campagna di prevenzione che, da maggio fino a ottobre, vede l’amministrazione comunale impegnata in interventi mirati su oltre 21mila caditoie e tombini. “Distribuire kit ecologici e informare sui comportamenti corretti significa rafforzare una cultura della cura condivisa degli spazi in cui viviamo.”, ha riferito l’assessora all’ambiente, Eleonora Meloni, annunciando l’iniziativa. La distribuzione avverrà con degli appuntamenti informativi organizzati nei mercati di quartiere. Qui, i cittadini potranno ritirare gratuitamente opuscoli informativi e kit di compresse ecologiche, ideali per trattare aree private a rischio come scarichi, orti, grondaie e sottovasi.

Il calendario degli appuntamenti, che parte giovedì 17 luglio nel piazzale della Chiesa di Sant’Osvaldo, proseguirà nelle prossime settimane in diverse zone della città, inclusi il Parco Ardito Desio, Piazza Duomo e Viale Vat.

Questi gli appuntamenti:

– Piazzale Chiesa di Sant’Osvaldo, giovedì 17 luglio dalle 8 alle 13;

– Parco Ardito Desio, sabato 19 luglio dalle 8 alle 13:00;

– Piazzale Chiesa di Sant’Osvaldo, giovedì 24 luglio dalle 8 alle 13;

– Piazza Duomo, giovedì 24 luglio dalle 16.30 alle 19.30;

– Viale Vat, sabato 26 luglio dalle 8 alle 14;

– Piazza Duomo, lunedì 28 luglio dalle 8.30 alle 12.30;

– Piazza Duomo per campagna regionale, lunedì 1° agosto dalle 8 alle 15