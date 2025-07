La Banda di Madrisio illumina il sabato sera di Lignano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La musica della Banda di Madrisio di Fagagna ha animato ieri le vie del centro di Lignano in un sabato sera pieno di turisti. Applausi e successo per il complesso musicale, uno dei più longevi dell’intera regione coi suoi 153 anni di attività. L’evento nella località balneare è stato uno degli appuntamenti principali dell’anno per l’associazione musicale in un 2025 che segna il cinquantesimo anniversario di fondazione per le Majorettes Furlanutes che accompagnano il complesso con le loro coreografie. La banda, che mette insieme giovani leve e musicisti più esperti, è stata supportata anche da alcuni elementi provenienti dalla filarmonica di Madonna di Buja e ha suonato dinanzi alla parrocchia di San Giovanni Bosco prima di esibirsi in sfilata lungo la via centrale di Lignano, piena di turisti che non hanno mancato né di applaudire il complesso, né di girare video e scattare foto con cui immortalare il momento. L’attività della Banda proseguirà a Madrisio di Fagagna tra il 25 ed il 27 luglio con la manifestazione “Note e immagini…in festa” alla quale parteciperanno bande provenienti dalla nostra regione e dal Veneto, protagoniste anche di un torneo di green volley. E per l’occasione torneranno a sfilare anche delle ex componenti delle majorettes Furlanutes.