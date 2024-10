La Basilica di Aquileia tra i 40 siti culturali italiani inclusivi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da oggi, i mosaici paleocristiani e i tesori custoditi nella Basilica di Aquileia sono accessibili a non vedenti, non udenti, persone con disabilità cognitive e visitatori con disabilità motorie. L’iniziativa “Basilica di Aquileia per tutti” ha trasformato l’antica cattedrale patriarcale in un sito inclusivo, eliminando la maggior parte delle barriere architettoniche e rendendo accessibili le opere d’arte.

Tra le misure adottate ci sono: percorsi tattili, pannelli tiflodidattici, video sottotitolati e tradotti in Lingua dei Segni, audiodescrizioni per non vedenti o ipovedenti, e guide in Comunicazione Aumentativa Alternativa ed Easy Reading per persone con disabilità cognitive.

In previsione del 2025, inoltre, saranno formate le Guide turistiche che accoglieranno i visitatori con queste disabilità.