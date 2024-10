La betoniera si ribalta, ferito un sessantenne ad Ovaro

Stava manovrando una betoniera all’interno degli spazi della ditta, quando questa si è ribaltata causando un serio trauma cranico all’operaio che la guidava. L’incidente sul lavoro si è verificato alle 17.30 alla SuperBeton di Ovaro e ha causato il ferimento di un lavoratore di 60 anni. Dopo l’allarme lanciato dai colleghi, nella zona industriale sono intervenuti i sanitari con l’elisoccorso, seguiti dai carabinieri di Villa Santina. L’infortunato è stato trasportato in volo all’ospedale di Udine. La prognosi del ferito è riservata, ma non è in pericolo di vita.