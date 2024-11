La bomba a mano gli scivolò esplodendo: niente risarcimento il militare ferito

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Durante l’addestramento gli è scivolata la bomba a mano che, esplodendo, lo ha investito di frammenti a un braccio e a una gamba, lasciandogli diverse cicatrici. Per lui niente riconoscimento di causa di servizio e dell’equo indennizzo. Lo ha stabilito il Tar del Friuli-Venezia Giulia, respingendo il ricorso che il militare aveva fatto per vedersi riconoscere il risarcimento.

Nel 2022 l’uomo, ufficiale dell’Esercito in servizio da 17 anni, stava compiendo la terza lezione di addestramento nel lancio della bomba a mano quando l’ordigno è sfuggito alla sua presa ed è caduto, impattando sul muretto protettivo e investendo il militare di schegge. Ciò gli lasciò cicatrici alla gamba destra e al braccio sinistro. Lui ha richiesto il riconoscimento della causa di servizio, ma il Comitato di verifica glielo ha negato. Per il Comitato, infatti, l’infortunio andava a lui attribuito per colpa grave, vista la disattenzione nel maneggiare un ordigno bellico da parte di militare di lunga carriera adeguatamente addestrato.

Il giudice amministrativo ha dato ragione al ministero della Difesa e a quello dell’Economia contro i quali l’ufficiale era ricorso. Al militare, vista la sua esperienza maturata in missioni estere e all’operazione ‘Strade Sicure’, va attribuita la colpa grave di quella maldestra azione.