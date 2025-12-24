  • Aiello del Friuli
mercoledì 24 Dicembre 2025
Cronaca
Babbo Natale conferma la consegna dei regali

La bora è la co-invitata del Natale triestino

Le raffiche hanno superato i 100 km/h
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L'anemometro ha toccato al massimo i 109 chilometri orari con una media di 68 chilometri orari. È stata la bora la protagonista assoluta della vigilia di natale a Trieste dove il vento ha spazzato via tutti tranne Babbo Natale che tramite l'ufficio stampa ha confermato che i regali verranno consegnati regolarmente.

Chi invece sta lavorando dalle 4.30 del mattino sono i vigili del fuoco della provincia di Trieste con il sostegno di una squadra da Gorizia, che complessivamente effettueranno poco meno di un centinaio di interventi – 60 quelli conclusi, un ventina quelli in coda – per i soliti disagi da vento forte: alberi abbattuti, tetti e infissi da mettere in sicurezza. Il comune aveva prudenzialmente comunicato la chiusura dei giardini pubblici già ieri. Domani la bora non andrà via ma continuerà a soffiare sempre con raffiche intorno ai 100 chilometri orari mentre a Santa Stefano dovrebbe finalmente diminuire.

Disagi sono stati segnalati anche nell'isontino sempre per alberi abbattuti e dove sono al lavoro le squadre della Protezione Civile.

