La Camera Penale visita il carcere di Tolmezzo: il nodo del personale

Gli avvocati della Camera penale friulana hanno visitato questa mattina il carcere di Tolmezzo per verificare la situazione della struttura.

Alla visita hanno partecipato il presidente della Camera, l’avvocato Rino Battocletti, assieme ad altri colleghi e alla senatrice Tatiana Rojc.

“Diversamente da quanto accade nell’istituto di pena di Udine – ha dichiarato Battocletti – a Tolmezzo non c’è il problema del sovraffollamento e gli standard dei servizi sono di livello superiore”.

Due i problemi segnalati dalla direzione del carcere. “Il primo riguarda la carenza di personale – continua Battocletti – specie nelle posizioni apicali: mancano il comandante e il vice comandate. Inoltre, non ci sono docce con acqua calda nelle celle dei detenuti sottoposti al 41 bis. Viste le restrizioni alle quali queste persone sono costrette – prosegue – tale carenza comporta non pochi problemi logistici”.

Durante la visita, la delegazione ha consegnato materiale didattico e di cancelleria per i figli dei detenuti in attesa di visitare i propri genitori. “Così abbiamo portato a compimento – conclude Battocletti – il progetto voluto dal precedente presidente della Camera penale, l’avvocato Raffaele Conte”.