La canna fumaria va a fuoco, paura in pizzeria

Dalle 11.50 di oggi tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Udine – prima partenza, autobotte ed autoscala – sono impegnate nello spegnimento – e successiva bonifica – dell’incendio che ha interessato la canna fumaria del ristorante pizzeria Al Gelso di Udine.

Le fiamme, divampate probabilmente a causa di incrostazioni che si erano formate all’interno della canna fumaria stessa, sono state estinte nel giro di pochi minuti dai nove pompieri giunti in via del Gelso dalla centrale operativa di via Popone. Pertanto i danni sono contenuti.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.