La Carnia riabbraccia l’Austria, prima apertura per il Passo di Monte Croce Carnico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo mesi di lavoro intenso, tra progetti, eplosivi, massi e macerie rimosse, è stato riaperto parzialmente al traffico automobilistico il Passo di Monte Croce Carnico, la seconda via di accesso che collega il Friuli all’Austria e che permette alla Carnia di riabbracciare i vicini d’oltralpe.

La cerimonia si è svolta alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, dell’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante, insieme alle autorità carinziane.

La viabilità risultava interrotta dal 2 dicembre 2023, quando un’enorme e pericolosa frana si riversò danneggiando i tornanti della Statale 52 Bis che conducano al valico.

L’intervento permette il ritorno di un transito vitale per la zona montana, indispensabile per l’economia transfrontaliera. Per ora, il passo sarà transitabile solo nei fine settimana, mentre nei prossimi mesi si valuteranno soluzioni strutturali definitive per garantire la sicurezza del collegamento con la Carinzia. Tra le opzioni discusse, la costruzione di un tunnel o una nuova strada, con costi che potrebbero aggirarsi tra i 170 e i 300 milioni di euro.

A partire da oggi la strada sarà aperta esclusivamente alle sole autovetture (escluse moto, bici, roulotte, mezzi a traino, camion) il sabato e la domenica dalle 8 alle 17 (orario con luce naturale), con transito a senso unico alternato, regolato da movieri per consentire il completamento delle ultime lavorazioni. Data la dimensione della frana abbattutasi sulla strada, l’intervento di messa in sicurezza del versante e il ripristino della viabilità esistente ha richiesto 15 milioni di euro, la metà dei quali stanziati dalla Regione e il restante da Anas.