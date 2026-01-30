La Cassazione restituisce il cane Nina ai precedenti proprietari

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria della cagnolina Nina, tolta nel dicembre 2024 ad una famiglia della provincia di Gorizia per presunti maltrattamenti, successivamente presa in carico da un privato affidatario per poi essere spostata, in attesa di un pronunciamento definitivo sul caso, al canile del capoluogo isontino su decisione del tribunale goriziano. La Cassazione ha posto infatti un punto sulla vicenda legale, disponendo la restituzione del cane ai proprietari da cui era stata allontanata un anno e un mese fa. Ma la questione approda ora in Parlamento, con il deputato Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia che annuncia una nuova interrogazione al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, dopo quella già depositata lo scorso ottobre. “Apprendo con forte stupore la recente decisione da parte delle autorità giudiziarie. È necessario chiarire – spiega il deputato – perché Nina sia stata riconsegnata a persone la cui proprietà non risulta nemmeno accertata, considerando che al momento del ritrovamento la cagnolina era priva di libretto sanitario e di microchip”.