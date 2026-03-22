La Cda fa la storia: vince tre a zero a Roma e torna in A1

La Cda volley Talmassons Fvg fa ancora una volta la storia!

Le pink vincono a Roma per tre a zero nell’ultima gara della pool promozione e conquistano direttamente il passaggio nella massima serie nazionale. Ai vantaggi il primo set, vinto dalle friulane per 27 a 25. Seconda frazione invece a senso unico con le ragazze di Parazzoli che passano per 25 a 14. Più tirato il terzo parziale, soprattutto nel finale, con Roma che non molla ma alla fine è festa Cda sul risultato di 25 a 23. In visibilio il centinaio di tifosi che hanno seguito la squadra a Roma per la gara decisiva per il passaggio in A1