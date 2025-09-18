La Cei promuove una preghiera per la pace in Transalpina

Gorizia ospiterà da lunedì a mercoledì in via del tutto eccezionale, grazie al significato simbolico di Go 2025, il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, il cui abituale luogo di riunione è Roma. L’evento clou della tre-giorni si svolgerà in piazza Transalpina martedì alle 20, quando si terrà una “Preghiera per la Pace plurilingue” presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della stessa Cei, alla presenza di tutti i membri del Consiglio e dei Vescovi di Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia. Sarà un ritorno per Zuppi a Gorizia, dove aveva svolto un anno e mezzo fa una lectio magistralis sui temi della pace e della diplomazia nella locale sede dell’Università di Trieste in via d’Alviano. Durante il momento di raccoglimento religioso di martedì sarà inoltre siglato da tutti i Vescovi presenti un Appello alla Pace affinchè possa giungere nei luoghi martoriati da guerre, conflitti e violenze.

La tre giorni di riflessioni nel capoluogo isontino avviene dopo l’accoglimento della proposta formulata dall’arcivescovo di Gorizia Carlo Maria Redaelli: l’unica occasione recente in cui il Consiglio Permanente della Cei si è svolto lontano da Roma fu nel 2019 a Matera, in quell’anno Capitale europea della cultura esattamente come Gorizia e Nova Gorica nel 2025.