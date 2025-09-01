  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
Cronaca
Protagonista della paradossale vicenda un'anziana coppia di Pordenone

La cercano anche con due elicotteri: lei era a casa in ansia per il marito

Decine i soccorritori impegnati nelle ricerche della donna per ore nell'area del Bosco Romagno
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La cercano al Bosco Romagno, da dove il marito aveva lanciato attorno alle 20 di ieri l’allarme per la sua scomparsa, ma intanto lei era rientrata a casa a Pordenone da dove, nel cuore della notte, ha chiamato l’uomo ancora in attesa di notizie tra Cividale e Corno di Rosazzo chiedendogli: “Ma dove sei, perché non sei ancora tornato a casa?”. Queste più o meno le parole che una 88enne ha rivolto telefonicamente al marito mentre quest’ultimo, angosciato, si trovava ancora nell’area boschiva dove si erano perse le tracce della moglie e dove era in corso un’operazione di ricerca della donna in cui erano impegnati decine di soccorritori. L’allarme era scattato quando un uomo ha allertato il Nue 112 affermando di non avere più notizie della moglie dopo essersi addormentato nella sua auto parcheggiata nell’area verde tra Cividale e Corno di Rosazzo: anche la donna si era coricata con lui – secondo il racconto fornito dal marito – dopo che la coppia aveva svolto una passeggiata nella zona in compagnia di due amici, ma al risveglio l’anziana non c’era più. L’uomo ha provato a chiamarla a gran voce nei pressi della vettura senza ottenere risposta: da lì la richiesta di aiuto con il pronto intervento di decine di operatori tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Soccorso Alpino. In cielo, inoltre, si sono alzati due elicotteri, quello della Sores ed il Drago dei Vigili del Fuoco, ma al sopraggiungere del buio, sono stati costretti ad atterrare: sono rimaste così attive solo le ricerche via terra, che hanno scandagliato l’area con l’ausilio anche di un drone e di unità cinofile, senza però trovare tracce della donna. La svolta è arrivata poco prima delle 4: la signora, che presenta alcune fragilità neurologiche, si è fatta viva al telefono col marito da casa, dove aveva fatto rientro autonomamente, per chiedergli dove fosse e perché non fosse ancora rientrato a quell’ora della notte. Una telefonata che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti, in attesa di capire come la donna avesse effettivamente percorso in quelle ore i circa 75 chilometri di distanza tra Bosco Romagno e Pordenone. Un’ipotesi è che la signora abbia camminato fino a Cividale, da dove in treno avrebbe poi raggiunto la città del Noncello passando per Udine.

