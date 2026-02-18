La Chiesa goriziana ospita i musulmani: “Camminare insieme”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La curia di Gorizia ha deciso di concedere degli spazi alla comunità islamica per pregare vista la chiusura dei centri di Monfalcone, «dobbiamo camminare insieme» ha sottolineato l’amministratore apostolico Carlo Roberto Maria Redaelli delegando al vicario, Don Paolo Zuttion il compito di evitare ogni polemica.

La scelta di concedere alla comunità islamica di Monfalcone e del mandamento da venerdì prossimo nel periodo del Ramadan gli spazi dell’oratorio di Stalle Rosse a Staranzano e in alcune giornate quelli della chiesa di San Michele arriva a poco più di 7 mesi di distanza dalla festa del Sacrificio di giugno, all’epoca qualcuno coprì con un telo una statua della Madonna, un gesto condannato dalla stessa comunità islamica e attuato da qualche sconosciuto.

Chiarito il contesto dell’epoca e confermato il divieto a tenere aperte i Centri islamici la curia isontina ha ribadito la necessità di «Camminare insieme» come ha scritto nel suo messaggio il vescovo, oggi tecnicamente amministratore apostolico, Carlo Roberto Maria Redaelli, il quale ha sottolineato che l’inizio del Ramadan coincide con l’inizio della Quaresima:«Noi, cristiani e musulmani – ha sottolineato Redaelli – vogliamo essere operatori di Pace per la vita presente, testimoni e costruttori di questa fraternità specialmente in questo momento storico caratterizzato da guerre e discordie».