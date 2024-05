La Cisl Fvg consegna 10 borse di studio contro la violenza sulle donne

E’ stata una cerimonia all’insegna dell’emozione quella di stamani a Udine, per la consegna delle 10 borse di studio (del valore complessivo di 5mila euro) che la Cisl Fvg ha riconosciuto alle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della prima edizione del concorso promosso dallo stesso sindacato, assieme al suo Coordinamento Donne, e in collaborazione con la Cisl Scuola, per sensibilizzare i più giovani sul tema del contrasto alla violenza di genere. Un concorso che ha coinvolto 15 scuole per oltre 300 studenti su tutto il territorio regionale e che ha impegnato i ragazzi nella composizione di 21 elaborati, tra lavori testuali, video, immagini. Lavori, giudicati da una apposita giuria – composta dai rappresentanti del sindacato, del mondo della scuola e del giornalismo -, che oggi sono stati resi pubblici e che parlano il linguaggio delle emozioni, della condivisione, del rispetto, della libertà, richiamandosi alle grandi poetesse di ieri e di oggi, alla cronaca, a Giulia, e a tutte le altre donne vittime di femminicidio, ma anche al senso di partecipazione, al desiderio, cioè, dei più giovani di essere parte di un processo di cambiamento positivo e culturale anche rispetto al tema della violenza. Perché – come ha ricordato anche l’assessore regionale Alessia Rosolen, presente alla cerimonia – non basta indignarsi, ma bisogna avere la capacità di reagire, di unire le voci, ricordando anche alle giovani donne, l’importanza dell’indipendenza economica come leva per non rimanere soggiogate in caso di violenza. “L’intento del concorso, ovvero quello di coinvolgere i più giovani verso un tema di stretta attualità e che ci riguarda tutti da vicino – hanno commentato per la Cisl Fvg, la segretaria Claudia Sacilotto e la coordinatrice donne Alessia Cisorio – è stato centrato in pieno da questi bellissimi ragazzi, che ci hanno dato prova di grande sensibilità, di coraggio, di determinazione, e non potevamo sperare di meglio”. Insomma davvero un segnale che rincuora e che ha dato l’occasione al segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco, di lanciare dal palco di oggi la seconda edizione del concorso e di coinvolgere ancor di più i giovani, sull’elaborazione di proposte concrete sui temi di loro interesse.“Vi ringrazio per i vostri lavori – ha detto il segretario cislino – che saranno per noi un prezioso insegnamento per il futuro e vi confermo già da oggi che c’è la volontà di ripetere questa bellissima esperienza anche con un vostro coinvolgimento preventivo per definire assieme sia gli ulteriori argomenti che gli strumenti per affrontarli.”Quanto ai vincitori, tutti avrebbero meritato un premio per l’impegno e la sensibilità dimostrati, ma le borse di studio sono state aggiudicate a: classe 4 D Liceo Artistico Galvani di Cordenons, 1A Istituto Tecnico Mattei di Latisana, 2B Its Volta di Trieste, 3 A Its Kennedy di Pordenone, 2B e 4C Isis Malignani di Udine, Isis Carducci Dante di Trieste, 5 A Malignani Udine, 2° Its Kennedy di Pordenone, Liceo Gragoletti di Pordenone, e 3 C Liceo linguistico Alighieri di Trieste.