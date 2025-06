La Cisl rilancia il tema dell’autonomia scolastica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalle relazioni sulla situazione della scuola al futuro dell’educazione. La Cisl Scuola ha iniziato oggi al Generali Convention Center di Trieste il percorso dell’ottavo congresso nazionale che vedrà domani la presenza del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del collega dell’Umbria Stefano Proietti mentre in mattinata ci sarà l’intervento di Gino Cecchettin. Giovedì, giornata conclusiva, sarà invece la volta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Nella relazione politica della segretaria generale Ivana Barbacci è stato rilanciato il tema dell’autonomia scolastica «in un quadro di piena salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema scolastico, dev’essere per la Cisl Scuola la premessa a una significativa rivalutazione di tutte le professionalità, anche legando formazione e nuove opportunità di sviluppo professionale. Per quanto riguarda i docenti – ha proseguito Barbacci – non si tratta di immaginare in astratto non meglio precisate élite, ma di valorizzare figure che assumano una funzione di supporto alla gestione del piano dell’offerta formativa, per la piena realizzazione dei suoi obiettivi».