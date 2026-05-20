La città si riaccende di gusto: svelata la nuova identità di Friuli Doc

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Friuli Doc cambia immagine e inaugura una nuova fase della sua comunicazione visiva. È stata presentata oggi a Udine la nuova identità grafica della manifestazione enogastronomica, in programma il prossimo settembre nel cuore della città.

Al centro del nuovo manifesto c’è il sole della Torre dell’Orologio di Udine, simbolo storico reinterpretato dall’artista Luca Font, scelto per firmare la nuova immagine dell’evento. Un segno grafico essenziale e contemporaneo che richiama luce, incontro, convivialità ed energia, valori che da sempre caratterizzano Friuli Doc.

Il Comune di Udine ha affidato concept e direzione grafica ad Anthes, scegliendo di riportare al centro l’illustrazione, linguaggio che ha accompagnato alcune delle edizioni più significative della manifestazione. L’obiettivo è rafforzare l’identità contemporanea di Friuli Doc mantenendo però un forte legame con la tradizione.

Non solo manifesto: per la prima volta la manifestazione avrà anche un nuovo logo dedicato, accompagnato da una palette cromatica dinamica pensata per “accendere” la città durante i giorni dell’evento.

Il claim scelto per l’edizione 2026 è “La città si riaccende di gusto”, una frase che unisce simbolicamente il sole, l’energia della manifestazione e la capacità di Friuli Doc di riportare nel cuore di Udine persone, relazioni, cultura e convivialità.

A firmare l’illustrazione è Luca Font, artista bergamasco attivo a Milano, conosciuto per uno stile essenziale ed espressivo nato nella scena dei graffiti italiani degli anni Novanta.