La compagna di Quirin: “Nella comunità ho trovato una famiglia”

Jessica Hartwick quasi un anno dopo la tragedia in cui ha perso il suo Quirin apre il suo cuore in una commovente lettera inviata a Telefriuli. Ricorda come in quel terribile 17 novembre del 2025 “il mio mondo si è fermato. Quirin era il grande amore della mia vita, e insieme avevamo un sogno speciale: il nostro Buon Sapore in Friuli, creare un luogo dove le persone potessero incontrarsi, stare bene, ridere ed essere accolte. Oggi cerco di portare avanti questo sogno ogni giorno. A volte con il sorriso, altre con le lacrime agli occhi e altre ancora con una forza che nemmeno io so da dove arrivi”. Aggiunge che anche la loro amica Guerrina le manca immensamente, “Porto – racconta – tante delle sue parole nel cuore”. Eppure in questo anno Jessica ha trovato un grande conforto: “Accanto a questa perdita immensa – prosegue – la vita mi ha regalato qualcosa per cui provo una gratitudine infinita: le persone di Brazzano, di Cormons e di tutto il Friuli. Ho perso la mia famiglia, ma ne ho trovata un’altra – conclude – una comunità che mi ha insegnato che la propria casa non è soltanto il luogo in cui si nasce, ma anche quello in cui le persone ti aprono il cuore e ti fanno sentire parte di qualcosa. Sarò grata per sempre”.