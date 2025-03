La condizione della donna in Sudamerica, tra coraggio e difficoltà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Al culmine della festa delle Magnolie a Udine, alcune donne hanno raccontato la propria esperienza a chi ha partecipato alla passeggiata culturale in Borgo stazione. Come Rocio Sierra, colombiana, che ha declamato una poesia sulle difficoltà per chi vive lontano nelle città e la grande determinazione delle donne nel garantire ai figli un’adeguata assistenza sanitaria.

Una condizione, quella delle donne nel Sudamerica, molto differente a quella in Europa, come testimonia Cristina Achucarro, originaria del Paraguay.