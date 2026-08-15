La cucina va a fuoco, fiamme nel ristorante Diana di Lignano

Allarme all’alba di oggi a Lignano Sabbiadoro. Alle 5.45 si è sviluppato un incendio all’interno della cucina del ristorante Diana di via Friuli a Lignano Sabbiadoro.

Sul posto sono prontamente intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine, giunte dai distaccamenti di Lignano e Latisana. Dopo aver verificato l’assenza di persone all’interno della struttura, i pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i locali.

Fortunatamente il rogo non ha causato feriti. Le cause dell’incendio restano ancora in fase di accertamento. Sul posto, per i rilievi di competenza, è intervenuta la Polizia di Stato.