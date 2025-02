La Fanfara dei Carabinieri incanta Trieeste

La poesia di Ennio Morricone, la coinvolgente colonna sonora di Indiana Jones e poi tante marce e musiche classiche e ovviamente l’inno di Mameli. La fanfare dei Carabinieri ha incantato piazza dell’Unità d’Italia affollata dalle tante classi che hanno potuto esserci e dai molti curiosi. Un momento di magia che l’arma ha voluto regalare alle scuole in vista di domani quando arriverà l’Amerigo Vespucci che concluderà a Trieste il giro del mondo per poi ripartire subito per il tour italiano. La fanfara era accompagnata dalla star Bricola che prima si è concessa ai fotografi e poi ai bambini. A rendere tutto ancora più magico il sorvolo di due Frecce Tricolori impegnate nel sopralluogo in vista di domani quando effettueranno due diversi sorvoli alle 15 e alle 15.25 quando Vespucci si unirà alle oltre 1.200 barche di Barcolana e attraccherà in banchina vicino alla Nave Trieste. Non ci sarà il ministro della Difesa Guido Crosetto, convalescente, mentre il villaggio Italia liberamente visitabile aprirà al termine delle cerimonie ufficiali. Gli eventi proseguiranno fino a lunedì con domenica una nuova esibizione della fanfara dei Carabinieri e il 3 la banda della Marina Militare e della fanfara del reggimento bersaglieri. L’assessore regionale Pierpaolo Roberti ha elogiato la presenza delle scuole, «L’arma è da sempre un vanto e un’eccellenza italiana nel mondo». Concetti condivisi dal presiedete del Consiglio Mauro Bordin «un’esibizione di altissima qualità e un giusto riconoscimento all’Arma, che ha fatto la storia del nostro Paese ed è da sempre attenta a vigilare sulla sicurezza di tutti i cittadini».