lunedì 26 Gennaio 2026
Cronaca
Un convegno organizzato da Federfarma a Palmanova ha affrontato il tema

La farmacia come risorsa e risposta per la sanità territoriale

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il bilancio delle attività svolte dalle farmacie in Friuli Venezia Giulia è stato al centro di un convegno organizzato da Federfarma all’Hotel Ai Dogi di Palmanova. Nel corso dell’evento è emerso il ruolo di risorsa sempre più centrale dei presidi farmaceutici per i territori dove rappresentano un fondamentale punto di riferimento per i cittadini come avamposto del Servizio Sanitario pubblico.

In quest’ottica la Regione ha messo a punto nella Legge di Bilancio 2026 un pacchetto di interventi dedicati alle “farmacie rurali” e a quelle a basso fatturato per riconoscere il loro ruolo sociale e professionale e rafforzare la loro capacità di risposta alle esigenze della sanità di prossimità.

“Le farmacie – ha evidenziato l’assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi nel corso dell’evento di Palmanova – rappresentano un elemento

essenziale del sistema di cura alle persone e un presidio insostituibile di prossimità, soprattutto nei territori più fragili e nei comuni di dimensioni ridotte”.

