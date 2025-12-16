La festa di Natale della UEB, tra successi e nuovi obiettivi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Finale di Coppa Italia, 5° posto al termine della scorsa stagione regolare, conquista della supercoppa Italiana e ora la possibilità di agguantare la vetta della Serie A2. Sono tanti gli highlights accumulati dalla UEB Cividale nel corso dell’anno solare che sta per concludersi, e che nella serata di ieri la società ducale ha voluto onorare in occasione della consueta Festa di Natale, ospitata nelle scuderie di Villa de Claricini, a Bottenicco di Moimacco.

Passione cestistica, protagonisti, traguardi sportivi e solidarietà, hanno contraddistinto il prezioso momento conviviale che ha riunito e compattato la grande famiglia gialloblu.