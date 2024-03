La Festa Nazionale del Primo Maggio si terrà a Monfalcone

Sarà Monfalcone a ospitare la Festa Nazionale del Primo Maggio. La scelta da parte di Cgil, Cisl e Uil è caduta sulla città dei cantieri dopo che la prima opzione, piazza Transalpina a Gorizia, non è risultata praticabile a causa dei lavori in corso nell’area. La scelta di puntare sul luogo simbolo dell’unione tra Italia e Slovenia era stata fatta per festeggiare il ventesimo anniversario dell’ingresso in Europa di Lubiana, ma il cantiere in vista di Go 2025 non permette manifestazioni nell’area. Da qui la decisione di virare su Monfalcone: il salotto cittadino di piazza della Repubblica diventerà così il fulcro delle iniziative che vogliono mettere proprio il territorio di confine dell’ex provincia di Gorizia, porta naturale di scambio e condivisione con l’Europa dell’Est, al centro dei discorsi dal palco dai leader delle tre principali organizzazioni sindacali. Il tema principale sarà necessariamente il lavoro, argomento molto sentito sul territorio.

“Monfalcone – spiega il segretario regionale della Cgil Michele Piga – è una città importante su questo fronte: qui il lavoro si mescola alla tematica dell’integrazione. Gli argomenti che porteremo sul palco saranno comunque di interesse nazionale. Nelle prossime settimane pianificheremo da un punto di vista organizzativo i dettagli dell’evento”. Spazio sarà dato anche al valore della pace in una terra che ha vissuto sulla propria pelle in modo cruento due guerre mondiali, che ha osservato da vicino un tempo il conflitto civile nell’ex Jugoslavia e oggi il dramma in corso in Ucraina, senza dimenticare come la nostra regione sia punto d’arrivo di quella rotta balcanica scelta da migliaia di persone per cercare una vita migliore lontano da povertà e combattimenti. GUARDA IL VIDEO