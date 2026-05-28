La Fiera dei Vini di Buttrio si rinnova

1
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il vino non si limita a essere degustato: a Buttrio diventa racconto, competizione e scoperta. Torna dal 5 al 7 giugno la 93ª Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, tra le più antiche d’Italia, con base a Villa di Toppo Florio.
La nuova edizione “La Vetrina delle Anteprime” unisce degustazioni, incontri e territorio.
Grande attenzione anche al vino con il concorso Gran Selezione Buri Vinum Loci: oltre 320 campioni da 118 aziende, suddivisi in 7 tipologie.
Spazio anche alle tradizioni più popolari come il Palio delle Botti tra le vie del paese.